Госдума рассмотрит проекты законов об ответственности за треш-стримы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проекты законов, направленные на противодействие распространению в информационном пространстве деструктивного контента в виде треш-стримов.

Так, проект закона (506240-8) с поправками в Уголовный кодекс предлагает дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ пунктом "т", относящим к отягчающим обстоятельствам "совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")". Одновременно предлагается дополнить вторые части статей УК РФ 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), статью 116 (побои), части вторые статей 117 (истязание), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 126 (похищение человека), 127 и 127.2 (незаконное лишение свободы) указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

Также по приведенным выше составам вводится дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет, говорится в пояснительной записке.

Другим проектом закона (506241-8) вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так статью 13.15 предлагается дополнить частью 12 об ответственности за "незаконное распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" фото-, видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

Такие действия повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов; на должностных лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В проекте закона есть примечание, согласно которому наказание не распространяется на "произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных средств массовой информации, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами".

Под хулиганскими побуждениями статьи 12 понимается "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу", говорится в законопроекте.

Упомянутые проекты законов входят в один пакет с инициативой о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которой создается система противодействия распространению треш-стримов, и которая пока не вынесена на рассмотрение в первом чтении и находится в рассылке.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативы, заявил, что "эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими".

Законопроекты разработаны в целях реализации указания президента РФ № Пр-1306 от 29 июня 2023 года, отмечается в записке.

Авторами проектов законов стала большая группа депутатов и сенаторов, в частности глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.