Суд огласит приговор Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в четверг огласит приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ), обвиняемой во взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный журналист Максим Фомин (Владлен Татарский).

Ранее в прениях гособвинение запросило Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Также суд огласит приговор в отношении второго фигуранта дела - Дмитрия Касинцева. Прокуратура просит приговорить его к 1 году 10 месяцам колонии общего режима.

Дело рассматривается в Петербурге.

Трепова обвиняется по п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцев - по ч.2 ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии правоохранительных органов, 2 апреля прошлого года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

После инцидента обвиняемая спряталась в квартире Касинцева, который, как полагает обвинение, знал о ее причастности к преступлению, но укрывал до задержания.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.

В суде Трепова признала вину только в части использования поддельного водительского удостоверения. Она заявила, что не знала о содержимом статуэтки, которую передавала Татарскому, и просила отправить дело на доследование.

Касинцев и его защита выступили за переквалификацию состава по более "мягкой" статье УК РФ - 205.6 (несообщение о преступлении).

Потерпевшие по делу заявили к подсудимым иски на общую сумму около 50 млн рублей.