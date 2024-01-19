Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявили многомиллионные иски к подсудимым по делу, передал в пятницу корреспондент "Интерфакса".

Согласно оглашенным в суде исковым требованиям, с Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просят взыскать более 41 млн рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Иски заявил 21 человек, в том числе мать Татарского, которая просит взыскать с подсудимой 15 млн рублей.

Еще четверо потерпевших заявили иски к Треповой и Дмитрию Касинцеву, второму фигуранту дела, с которых солидарно просят взыскать более 8 млн рублей. Также одна из потерпевших заявила иск на 500 тыс. рублей к Касинцеву.

Подсудимая Трепова заявила, что не признает исковые требования. "Не признаю иск, так как не признаю вину, но в частном порядке вне зависимости от решения суда готова как-то возместить", - сказала она в суде.

Дело в отношении Треповой, обвиняемой по п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление), а также Касинцева, которому инкриминировано укрывательство девушки после теракта (ч.2 ст.316 УК РФ - заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), Второй Западный окружной военный суд (Москва) рассматривает с ноября прошлого года на базе Первого Западного окружного военного суда (Петербург). Оба фигуранта вину признали частично.

По версии обвинения, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе был причинен значительный материальный ущерб.

В Национальном антитеррористическом комитете ранее заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.