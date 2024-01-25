Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи, который ранее временно остановил прием самолетов на прилет и вылет, работает в штатном режиме, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

"В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - подчеркнул он.

В свою очередь, в диспетчерской службе аэропорта подтвердили возобновление работы.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Сочи ввел ограничения на прилет и вылет из-за угрозы атаки беспилотников.

Алексей Копайгородский Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Что произошло за день: среда, 24 января

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на яйца четвертую неделю подряд

МВД с октября лишило более 60 иностранцев приобретенного российского гражданства

Кабмин расширил список зарубежных вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ

Кабмин расширил список зарубежных вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ

Глава РПЦ выступил против празднования в РФ Дня святого Валентина и Хэллоуина

Китай разрешил еще 29 российским компаниям поставки рыбопродукции

Китай разрешил еще 29 российским компаниям поставки рыбопродукции

Стратегическим АО могут отменить спецразрешения для покупки активов уходящих нерезидентов

Туроператоры рассчитывают на рост въездного туризма в России в 3-4 раза

Туроператоры рассчитывают на рост въездного туризма в России в 3-4 раза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });