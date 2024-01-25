Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи, который ранее временно остановил прием самолетов на прилет и вылет, работает в штатном режиме, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

"В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - подчеркнул он.

В свою очередь, в диспетчерской службе аэропорта подтвердили возобновление работы.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Сочи ввел ограничения на прилет и вылет из-за угрозы атаки беспилотников.