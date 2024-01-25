Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Атака Израиля по центру ООН в Палестине, пожар на нефтебазе в Туапсе, поражение дронов ВСУ над Брянской областью

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Что случилось этой ночью:

- Девять человек погибли при атаке по центру ООН по помощи палестинским беженцам. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу произошедшей трагедии.

- Ограничения на прилет и вылет были введены в аэропорту Сочи. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

- На нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Возгорание было ликвидировано силой 99 человек и 31 единицы техники.

- Четыре украинских дрона сбиты над Брянской областью. Сообщений о повреждениях не поступало.

- Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти. Полиция Техаса приступила к восстановлению проволочных заграждений, демонтированных по решению Верховного суда.

- Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США. Американское командование утверждает, что ни одна ракета не попала в цель.