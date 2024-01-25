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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Обязательную маркировку ветпрепаратов в РФ планируется ввести с 1 октября

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, как ожидается, будет введена в РФ с 1 октября 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и размещен на regulation.gov.ru.

Как сообщили в пресс-службе министерства, обязательную регистрацию в информационной системе маркировки участников оборота ветпрепаратов планируется запустить с 1 сентября 2024 года.

В Минпромторге напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке ветпрепаратов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.

"Около 20% производителей ветпрепаратов, а также значительное количество организаций оптового и розничного звена одновременно являются субъектами обращения уже подлежащих маркировке лекарственных препаратов, зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и успешно осуществляют бизнес-процессы по маркировке товаров", - отметили в ведомстве.

Минпромторг
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