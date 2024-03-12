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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

В ЕАЭС изменятся правила обращения ветеринарных лекарств

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе с 13 марта начнут действовать новые правила обращения ветеринарных препаратов, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Правила устанавливают: единые процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов и иные процедуры, связанные с регистрацией (подтверждение регистрации, внесение изменений в регистрационное досье препаратов и др.); единые требования к их качеству, эффективности и безопасности, а также критерии их оценки; единый формат информационного взаимодействия при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных препаратов", - говорится в сообщении.

"Все это создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств ЕАЭС", - считают в ЕЭК.

В соответствии с установленными переходными периодами регистрация ветеринарных лекарственных препаратов и иные связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с национальным законодательством государства-члена ЕАЭС с даты вступления в силу Правил ЕАЭС и до 31 декабря 2027 года для обращения таких препаратов только на территории этого государства-члена (регистрационные удостоверения таких ветеринарных лекарственных препаратов будут действительны на территории соответствующего государства в течение последующих 5 лет).

Регистрационные удостоверения ветеринарных препаратов, выданные до 13 марта этого года, действительны на таможенной территории ЕАЭС в течение сроков, установленных в соответствии с национальным законодательством, но не позднее 31 декабря 2027 года.

ЕАЭС ЕЭК
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