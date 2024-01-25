Российские рыбаки в 2023 году выловили рекордные 1,96 млн т минтая

Прибрежный промысловый лов минтая в Приморском крае Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в 2023 году выловили 1,96 млн тонн минтая, что стало рекордным показателем за последние 25 лет и на 3% превысило вылов 2022 года, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Совокупный объем производства продукции из минтая вырос на 7,4%, до 1 млн 88 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу, доля минтая в общенациональном вылове достигла почти 36%, он по-прежнему остается главным промысловым ресурсом РФ. На промысле минтая в прошлом году работали 275 судов, в том числе 13 иностранных. Традиционно наибольший объем вылова обеспечил крупнотоннажный флот: 77 крупных траулеров-процессоров добыли свыше 71% от общего объема.

"Значимым трендом года стало повышение эффективности работы добывающего флота: многие суда показали высокие годовые выловы. Так, средний показатель вылова минтая на судно составил 7,1 тыс. тонн, - сообщил президент АДМ Алексей Буглак, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - Крупнотоннажные суда, как российской, так и иностранной постройки, показали более высокие результаты: от 19 тыс. до 58,1 тыс. тонн минтая на судно".

По его словам, новый мировой рекорд по годовому вылову водных биоресурсов, включая минтай, показал МРКТ "Петр I" (ООО "Софко"), первое место по вылову именно минтая - БМРТ "Владимир Лиманов" (ООО "Востокрыбпром"). В топ-10 по вылову минтая вошли также суда компаний "Гидрострой", "Тралфлот", "Океанрыбфлот" и "Норебо".

Как сообщил Буглак, порядка 12% (230 тыс. тонн) улова было переработано на береговых заводах, остальное - в море. При этом динамика выпуска продукции в 2023 году существенно отличалась от той, что была зафиксирована годом ранее. "Прошлый год оказался непростым для нашего сектора: санкционное давление создавало неопределенность на рынках сбыта, а стагнация конечного спроса давила на цену. Предприятия были вынуждены корректировать производственные планы и снижать производство менее востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции, в первую очередь филе", - объяснил глава АДМ.

В 2023 году около 32% улова минтая было переработано в продукцию глубокой переработки. Производство филе при этом снизилось на 24%, до 95,3 тыс. тонн, фарша, который является сопутствующим продуктом при его выпуске, - на 39%, до 17,2 тыс. тонн. Частично компенсировать "провал" рыбаки смогли прибавкой по сурими - выпуск вырос в 2,5 раза, до 48 тыс. тонн. В результате общий объем производства продукции глубокой переработки снизился на 13%, до 173 тыс. тонн. Выпуск минтая без головы при этом увеличился на 8%, до 720 тыс. тонн, неразделанного - на 30%, до 199 тыс. тонн.

Как напомнил Буглак, в сентябре прошлого года была запущена рекламная кампания бренда "Дальневосточный минтай". "Рассчитываем, что это позволит увеличить внутреннее потребление главного промыслового ресурса России в два раза, до 35-38% от вылова", - рассчитывает Буглак.