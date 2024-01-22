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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Суда РФ из-за проблем промысла кильки на Каспии стали переходить под другие флаги

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Росрыболовство обеспокоено тем, что проблемы промысла кильки на Каспии нередко приводят к перерегистрации судов под другие флаги. Глава ведомства Илья Шестаков намерен остановить такую практику, сообщает ведомство.

"Отмечаем достаточно неплохие объемы добычи кильки, но, к сожалению, существует еще ряд узких мест, которые влияют на динамику вылова и даже приводят к тому, что некоторые суда стали перерегистрироваться под другие флаги. Обращаю внимание рыбаков, что уже дал распоряжение: если практика будет продолжаться, то с компаниями будем разговаривать по-другому – с точки зрения их договоров на вылов в территориальных водах и экономзоне России. Давайте, посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы все вопросы решить и промысел для рыбаков был организован в оптимальном режиме", - заявил Шестаков на совещании по вопросам повышения эффективности добычи кильки в Каспийском море. Его слова приводятся в пресс-релизе Росрыболовства.

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Для повышения эффективности килечного промысла на Каспии будут подготовлены изменения в правила рыболовства по срокам и районам добычи. Кроме того, планируется решить проблему заиливания входного канала в порт Махачкала для бесперебойной работы флота.

Согласно пресс-релизу, в промысле каспийских килек участвуют 24-26 судов различного класса. Объем добычи составляет порядка 30 тыс. тонн в год. Вопросы возникли в основном у рыбаков, которые работают разноглубинными тралами. Этот промысел был возобновлен на Каспии в 2019 году. Среди главных проблем – обмеление моря и заиливание входа в порт Махачкалы, что приводит к простоям судов, потере промыслового времени и денег. К тому же, как отмечалось на совещании, сроки и районы, разрешенные для тралового промысла кильки, не позволяют вести эффективный круглогодичный промысел.

Как заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, которого также цитирует пресс-служба, нужна выработка единых подходов к регулированию добычи килек со стороны всех прикаспийских стран, так как этот вид рыбы является совместно управляемым запасом. "Вопрос необходимо решать в том числе на уровне комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая создана для реализации соответствующего соглашения", - сказал он.

"Надо пойти навстречу рыбакам и создать условия для работы. Предложения по внесению изменений в правила рыболовства необходимо подготовить в ближайшее время", - подытожил Шестаков.

Росрыболовство Каспийское море
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