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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Генпрокуратура РФ признала издание DOXA нежелательной организацией

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала издание DOXA нежелательной организацией, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." ("DOXA"), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - говорится в сообщении в телеграм-канале комиссии в четверг.

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По словам Пискарева, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов.

"Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования ее, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Василий Пискарев DOXA Генпрокуратура РФ
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