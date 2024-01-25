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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Законопроект об упрощении импортозамещения в закупках отправлен на доработку

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правкомиссия по законопроектной деятельности отправила на техническую доработку проект поправок к закупочному законодательству о правилах импортозамещения, сказал "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Лавров в кулуарах конференции "Практика проведения закупок в рамках 223-ФЗ в 2024 году".

"Необходима незначительная техническая доработка (законопроекта - ИФ)", - прокомментировал Лавров результаты заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, которая 22 января рассматривала этот документ.

Законопроект направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и на унификацию правил проведения закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает, что он предоставляется зарубежным товарам - на них распространяются те же правила и требования, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний. Ранее замечания к законопроекту высказывали Минпромторг, Минэкономразвития, Минюст, аппарат правительства. К настоящему времени эти замечания учтены, а разногласия по спорным вопросам урегулированы.

Законопроект был подготовлен Минфином весной 2023 года. Он предусматривает включение в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") положений, наделяющих правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабмину право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в 2023 году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

В случае одобрения этого законопроекта (Минфин рассчитывал, что он будет принят Госдумой в течение прошедшей осенней сессии - ИФ), по словам Демидовой, в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ будет действовать единое правило "второй лишний", поскольку действующее менее жесткое "третий лишний" не всегда работает. "Если есть эксклюзивный российский производитель, то при отсутствии российского конкурента он вынужден на равных конкурировать с поставщиками иностранной продукции", - говорила глава департамента.

Также планируется унификация ценовой преференции независимо от вида процедуры. "Контракт в таком случае будет заключаться по цене, предложенной поставщиком, - добавляла Демидова. - Но при ранжировании предложений участников закупки будет учитываться ценовая преференция (15% - ИФ), предоставляемая поставщику российской продукции".

Демидова подчеркивала также, что принятия этого законопроекта и соответствующего подзаконного акта для полноценного запуска механизма импортозамещения недостаточно. Потребуется еще оптимизация действующего механизма подтверждения страны происхождения того или иного товара. За это направление отвечает Минпромторг.

В настоящее время многие российские производители считают слишком затратной для себя процедуру подтверждения страны происхождения товара и включение соответствующей информации в Реестр российской продукции или Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Замначальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов в 2023 году отмечал, что оптимизация и унификация требований по подтверждению страны происхождения товара (в том числе введение балльной системы оценки соответствия) предусмотрена внутренними документами министерства и такая работа ведется соответствующими подразделениями ведомства.

По данным Минфина, в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть актов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.

Алексей Лавров Минпромторг Минфин Минэкономразвития Татьяна Демидова Минюст
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