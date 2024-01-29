Под Воронежем импортозаместят производство светоотражающих пленок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ООО "Завод СВМ" планирует запустить под Воронежем первое в России импортозамещающее производство световозвращающих материалов для дорожных знаков и контурной маркировки транспорта, сообщила пресс-служба областного правительства.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,243 млрд рублей.

Срок реализации проекта, который предполагается реализовать в ОЭЗ ППТ "Центр", 2024-2025 годы.

Производственная мощность предприятия составит более 1 млн кв. м продукции в год. Основными видами изделий, которые предполагается выпускать на заводе, будут микропризматическая световозвращающая пленка классов 1,2,3, а также пленка флуоресцентная, предназначенная для производства дорожных знаков и маркировки транспортных средств и спецтехники. Кроме того, планируется производство пленки для ламинации и светофильтров.

В сообщении отмечается, что по данным гендиректора ООО Андрея Шаповалова, продукция также имеет высокий экспортный потенциал из-за отсутствия аналогичных производств в странах ближнего зарубежья.

На предприятии будет создано 54 рабочих места.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Завод СВМ" зарегистрирован в Новоусманском районе Воронежской области в 2022 году. Основной вид деятельности - производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Совладельцами с одинаковыми долями по 33,33% являются Шаповалов, Виктория Болотова и Валерия Муковина.