Обрушение на насосной станции в Оренбуржье произошло во время ремонта

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело из-за обрушения на насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СКР в четверг.

По данным следствия, около 11:25 по местному времени (около 09:25 по Москве) во время ремонтных работ, которые проводила подрядная организация, в здании насосной станции произошел взрыв, обрушились две стены и кровля. Дело расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается количество пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила об успешном завершении спасательной операции на месте обрушения в Оренбуржье: спасены шесть человек - все живы.

По данным пресс-службы губернатора региона, одна из версий произошедшего - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

До этого сообщалось, что на месте обрушения был обнаружен один человек без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов. Кроме того, с места происшествия были госпитализированы три человека, один из них с 95% ожогами тела скончался в больнице.

В связи с ЧП в Новотроицке введен режим ЧС.

Город расположен на правом берегу реки Урал, в 276 км от Оренбурга, на границе с Казахстаном. Население города - около 90 тыс. человек.