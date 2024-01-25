Грузовики возобновили движение по Военно-Грузинской дороге

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Проезд для всех видов транспорта разрешен по Военно-Грузинской дороге с 12:20 по московскому времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

Движение грузовиков на выезд из РФ было приостановлено с 20:20 24 января из-за непогоды на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1442 грузовика.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий с Россией Грузию и Армению.