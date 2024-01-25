Воздушный коридор через Литву для поездки Путина в Калининград не запрашивали

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Меры безопасности для поездки президента Владимира Путина в Калининград принимаются на должном уровне, коридор для прямого перелета через территорию Литвы не запрашивался, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Они всегда принимаются - особые меры безопасности везде, где касается главы государства. И, конечно, меры принимались и на этот раз. То есть делается все, что должно для обеспечения безопасности главы государства", - ответил он на брифинге на вопрос о мерах безопасности при организации поездки президента в Калининградскую область.

На уточняющий вопрос, не запрашивался ли прямой коридор через Литву для перелета президента в Калининград, он ответил "нет".