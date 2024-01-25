Путин отметил необходимость поддержки экономики Калининградской области
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экономика Калининградской области пострадала из-за недружественных действий соседних стран, и поэтому необходимо дополнительно поддержать развитие региона, заявил на совещании по социально-экономическому развитию этой области президент Владимир Путин.
"Калининградская область - самый западный регион России, имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затруднили работу предприятий" - сказал он.
По его словам, это отразилось на экономических показателях области.
"Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - сказал президент.
Он считает, что все шаги по поддержке региона должны быть отражены в госпрограмме социально-экономического развития Калининградской области, которую необходимо продлить до 2030 года.