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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин отметил необходимость поддержки экономики Калининградской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экономика Калининградской области пострадала из-за недружественных действий соседних стран, и поэтому необходимо дополнительно поддержать развитие региона, заявил на совещании по социально-экономическому развитию этой области президент Владимир Путин.

"Калининградская область - самый западный регион России, имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затруднили работу предприятий" - сказал он.

По его словам, это отразилось на экономических показателях области.

"Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - сказал президент.

Он считает, что все шаги по поддержке региона должны быть отражены в госпрограмме социально-экономического развития Калининградской области, которую необходимо продлить до 2030 года.

Владимир Путин Калининградская область
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