В РФ изменен порядок признания в суде информационных материалов экстремистскими

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении закон об изменении подсудности дел о признании информационных материалов экстремистскими.

Закон относит рассмотрение таких дел к компетенции верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа в качестве суда первой инстанции.

Предусматривается привлечение судом к участию в деле также правообладателей, издателей, авторов произведений или перевода, а если административный иск подан о признании издания религиозного характера экстремистским, то суд вызывает в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Закон был внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики.