Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В РФ изменен порядок признания в суде информационных материалов экстремистскими

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении закон об изменении подсудности дел о признании информационных материалов экстремистскими.

Закон относит рассмотрение таких дел к компетенции верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа в качестве суда первой инстанции.

Предусматривается привлечение судом к участию в деле также правообладателей, издателей, авторов произведений или перевода, а если административный иск подан о признании издания религиозного характера экстремистским, то суд вызывает в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Закон был внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Воздушный коридор через Литву для поездки Путина в Калининград не запрашивали

Обрушение на насосной станции в Оренбуржье произошло во время ремонта

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Уровень газификации РФ за 2023 год поднялся с 73% до 73,8%

Уровень газификации РФ за 2023 год поднялся с 73% до 73,8%

Новак спрогнозировал рост экспорта трубопроводного газа за год до 108 млрд куб. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });