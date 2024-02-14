Путин подписал закон об изменении подсудности дел об экстремистских материалах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении подсудности дел о признании информационных материалов экстремистскими.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон относит рассмотрение таких дел к компетенции Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа в качестве суда первой инстанции.

Предусматривается привлечение судом к участию в деле также правообладателей, издателей, авторов произведений или перевода, а если административный иск подан о признании экстремистским издания религиозного характера, то в судебное заседание вызывают эксперта, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Закон был внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики