Правительство РФ проиндексирует с 1 февраля более 40 видов соцвыплат и пособий

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российское правительство проиндексирует с 1 февраля более 40 видов социальных выплат и пособий, в том числе материнский капитал, выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Соответствующее постановление правительства подготовлено", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Премьер подчеркнул, что федеральный бюджет предусматривает выполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме.

"Вырастет также материнский капитал. По поручению главы государства он стал индексироваться в течение последних нескольких лет, и в этом году он составит около 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. на второго и последующих детей", - сказал Мишустин.

"Предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны и боевых действий, Героям России, в том числе, труда и других граждан", - продолжил он.

Мишустин отметил, что "в целом такая мера затронет около 20 млн человек".