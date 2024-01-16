Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его процитировал оргкомитет Года семьи.

"По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - на 57,4 тысячи рублей", - сказал министр.

По его данным, наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тысяч семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств капитала. Выплаты получили почти 415 тысяч семей. Третьим по популярности направлением стало образование. В 2023 году на образование направили средства из материнского капитала 376 тысяч родителей.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка. Всего с начала реализации программы выдано более 13,8 млн сертификатов на материнский капитал.

Антон Котяков Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг уверен в возможности изготовить необходимое для НОРСИ оборудование

Минпромторг уверен в возможности изготовить необходимое для НОРСИ оборудование

Более 30 квартир получили повреждения при атаке беспилотников в Воронеже

Военная операция на Украине

В Воронеже введен режим ЧС после атаки беспилотников

Ребенок пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж

TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

Что произошло за день: понедельник, 15 января

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });