В новых регионах продлили особые условия по госконтрактам на капстроительство

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В 2024 году для новых регионов России решено сохранить особые условия по госконтрактам на объекты капитального строительства государственной собственности с верхней границей лимитов до 90%, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подписано постановление о сохранении в этом году авансирования по заключенным государственным контрактам на поставку товаров или услуг. Компании, участвующие в таких закупках, смогут получать в качестве аванса от 30 до 50%. А чтобы регионы доводили эти ресурсы оперативно, такие же возможности предусмотрены для них в части субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Для четырех новых субъектов Российской Федерации - Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей - останутся особые условия по государственным контрактам на капитальное строительство государственной собственности. Там верхняя граница лимитов выше: до 90%", - сказал он.

Он отметил, что все эти средства должны тратиться максимально эффективно и только при условии соответствующего казначейского сопровождения.

"Такой подход позволит достичь поставленных президентом и правительством целей и на текущий год при одновременном контроле за расходованием ресурсов", - добавил премьер.