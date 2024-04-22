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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В новых регионах застройщикам упростят получение проектного финансирования

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Срок рассмотрения заявок застройщиков на предоставление проектного финансирования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях планируется сократить, сообщает пресс-служба Минстроя .

"В процессе диалога мы пришли к пониманию дальнейших шагов по упрощению процесса получения проектного финансирования, это и сокращение сроков прохождения заявок застройщиков на предоставление финансирования, и пересмотр отдельных требований к проектам жилищного строительства. Механизм финансирования таких проектов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях на постоянной основе совершенствуется с учетом наработанной практики и должен быть готов к наращиванию темпов и объемов строительства", - заявил замминистра строительства Никита Стасишин на совещании о потенциале развития жилищного строительства в новых регионах.

Банковское финансирование проектов возведения жилья уже идет в ДНР, в ЛНР проходит оценку один проект, на него получено разрешение на строительство. Ожидается, что в ближайшее время еще ряд проектов получит разрешения на строительство и финансирование от банков, также отмечается в сообщении.

Кроме того, Стасишин заявил, что до конца года на территории четырех субъектов должно быть введено не менее 9,7 тыс. кв.м в многоквартирных домах (МКД), застройщики которых не определены.

"(...) На эти цели были заключены соглашения о предоставлении субсидии в декабре 2023 года. Так, в Донецке в этом году будет достроен дом площадью 7,4 тыс. кв.м, с плановым вводом в 2025 году в Старобельске ЛНР определен один дом для достройки, а в Мелитополе в Запорожской области два многоквартирных дома", - сказал он.

В числе других тем на совещании рассмотрели вопросы реализации проектов инженерной коммунальной инфраструктуры, создание которой необходимо для завершения недостроенных МКД. Средства под ее строительство уже направлены регионам из федерального бюджета, добавили в Минстрое.

ДНР ЛНР Никита Стасишин Минстрой Запорожская область Херсонская область
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