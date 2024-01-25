В Минпромторге заявили, что сейчас нет решений об изменении пошлин на экспорт удобрений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Показатели отрасли минеральных удобрений в настоящее время не позволяют говорить о корректировке или отмене экспортных пошлин, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.

"Первый этап (обсуждений - ИФ) был проведен, но пока цифры не позволяют нам выйти на то, что можно принимать какие-то решения об отмене (экспортных пошлин - ИФ)", - сказал он, комментируя ранее звучавшие предложения о корректировке налогового режима для аммиака и хлористого калия.

"Сейчас решений о корректировке или об отмене экспортных пошлин, касающихся минеральных удобрений, нет", - отметил Юрин.

"Мы в постоянном режиме отслеживаем влияние этой меры на рентабельность каждого конкретного вида минеральных удобрений, каждой конкретной компании, и в случае, если возникают какие-то критические ситуации, мы, конечно же, выходим на обсуждение вместе с Минэком, с правительством о возможности корректировки", - добавил замглавы Минпромторга.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Для удобрений пошлина составляет 10% при курсе выше 80 руб. за доллар, ниже этого значения ставка пошлины понижается до 7%.

Осенью на площадке Минпромторга обсуждался вопрос об отмене привязанной к курсу экспортной пошлины для аммиака и метанола, а также о возможном снижении ставки для калийных удобрений до 3%, говорил "Интерфаксу" источник в отрасли.