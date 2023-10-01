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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Пошлина на вывоз широкого перечня товаров из РФ с 1 октября составит 7%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров вступила в действие в РФ с 1 октября и, согласно 1538-му постановлению правительства от 21 сентября, будет применяться до конца 2024 года.

Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%. Такая шкала установлена для всех товаров, указанных в постановлении, кроме удобрений, в отношении которых уже действует адвалорная экспортная пошлина в размере 7%: для них пошлина увеличивается до 10% при курсе выше 80 руб./$1.

На каждый месяц ставка пошлины рассчитывается и публикуется Минэкономразвития РФ исходя из среднего курса ЦБ за предшествующий месяц (до 25-го числа календарного месяца, предшествующего периоду применения очередной ставки).

Для октября курс рассчитывался с 26 августа по 27 сентября.

Согласно материалам Минэкономразвития РФ, с 1 по 31 октября 2023 года ставка экспортной "курсовой" пошлины составит максимально возможные 7%, для удобрений - 10% (но не менее 1100 руб./т для азотных, не менее 1800 руб /т для калийных, не менее 2100 руб./т для фосфорных и сложных).

Новые пошлины распространяются на весь экспорт, помимо нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций (как отмечали в Минэкономразвития, из-под действия экспортных пошлин выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту, а также продукция высоких переделов).

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., в среднем правительство рассчитывает собирать за счёт "курсовых" пошлин около 50 млрд руб. в месяц (755,3 млрд руб. в 2023-2024 гг., из которых 151,6 млрд руб. в оставшиеся три месяца этого года и 604,25 млрд руб. в следующем году).

Минэкономразвития РФ ЦБ
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