Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Спор "Роскосмоса" и РКЦ "Прогресс" о дефекте в спутнике закончился миром

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по делу, в рамках которого "Роскосмос" добивался возмещения более 4,7 млрд рублей убытков с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара, РКЦ "Прогресс", входит в "Роскосмос").

Из картотеки суда следует, что акт о мировом соглашении был утвержден на закрытом судебном заседании.

Других подробностей в материалах дела не приводится. В "Прогрессе" этот судебный спор не комментировали.

"Роскосмос" вел тяжбу с РКЦ "Прогресс" несколько лет. Госкорпорация требовала взыскать с самарского предприятия 4,7 млрд рублей. Иск был подан после обнаружения неисправности в космическом аппарате "Ресурс-П" №2.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации в удовлетворении иска. Позже решение поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако в июне 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил данные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России "Прогрессу" было отказано.

В феврале 2023 года суд Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации частично, решив взыскать в пользу "Роскосмоса" в качестве возмещения убытков 2,8 млрд рублей.

В августе 2023 года кассационные жалобы "Роскосмоса" об удовлетворении исковых требований в полном объеме и РКЦ "Прогресса" - об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, остались без удовлетворения.

Согласно материалам дела, аппарат "Ресурс-П" №2 был выведен на орбиту в декабре 2014 года, после чего летом 2015 года был принят в эксплуатацию. Срок его активного существования должен был составлять не менее пяти лет. Однако 22 декабря 2017 года была обнаружена неисправность аппарата, его передали на исследование генеральному конструктору, который сделал вывод о невозможности дальнейшего использования, и аппарат был исключен из орбитальной группировки.

Задача орбитального полета "Ресурс-П" №2 состояла в получении не менее 80% объема планируемой информации. За три года он получил 77,5% данных.

Исходя из стоимости затрат на разработку, изготовление, испытания, транспортировку и запуск аппарата, ущерб был оценен в 4,7 млрд рублей.

РКЦ "Прогресс" занимается разработкой и производством ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

"Ресурс-П" предназначен для наблюдения за поверхностью Земли и передачи полученных данных по радиоканалу на наземный комплекс приема информации.

Арбитражный суд Москвы Прогресс Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Воздушный коридор через Литву для поездки Путина в Калининград не запрашивали

Обрушение на насосной станции в Оренбуржье произошло во время ремонта

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });