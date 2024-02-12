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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур, сообщает сайт "Роскосмоса".

Ракету установили вертикально и продолжили ее готовить к пуску.

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-26" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 15 февраля в 06:25:06 по московскому времени.

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