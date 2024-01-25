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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Субсидии, выделяемые государством на полеты граждан РФ в Калининград из других регионов страны и обратно, могут ограничить, оставив их только для местных жителей. Такое предложение обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с учащимися вузов Калининградской области в четверг.

"Мы сейчас ехали, обсуждали - губернатор (Калининградской области Антон Алиханов - ИФ) предлагает сделать эту субсидию не для всех желающих приехать в Калининград или уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан, в том числе и студентов. И тогда эти (выделяемые в виде ежегодной субсидии - ИФ) 450 млн руб. не будут заканчиваться в течение 4 месяцев", - сказал Путин в ответ на вопрос одной из студенток, пожаловавшихся, что субсидируемые билеты быстро распродаются.

В то же время президент допустил, что если сделать спецтариф "только для тех, кто здесь проживает, тогда, может быть, чуть сократится туристический поток". "Но мне кажется, не очень - я на самом деле согласен с губернатором, потому что он (турпоток - ИФ) постоянно здесь растет", - добавил Путин.

Курирующий туризм вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал эту мысль: "Владимир Владимирович, посмею предположить, что не сократится, потому что вся инфраструктура туристическая задействована". Путин на это заявил, что раз "губернатор за, вице-премьер за - наверное, так и сделаем". "Но мы должны еще посовещаться и принять решение", - уточнил он.

Уже на совещании по социально-экономическому развитию области, которое транслировал телеканал "Россия 24", Путин поинтересовался мнением на этот счет у главы Минтранса Виталия Савельева. Тот в свою очередь пообещал изучить предложение совместно с губернатором: "Мы рассмотрим, у нас "плоские" тарифы здесь активно работают. (...) Думаю, что это возможный вариант", - сказал Савельев.

Авиаперевозки из Калининград и обратно в настоящее время субсидируются в рамках двух постановлений правительства - №215 и №1242. Первое из них, по данным сайта Росавиации, включает в 2024 году восемь маршрутов: в Архангельск (стоимость перелета - 5,5 тыс. руб.), Екатеринбург (8,5 тыс. руб.), Москву (3,8 тыс. руб.), Мурманск (6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (3,5 тыс. руб.), Сочи (6,5 тыс. руб.). Воспользоваться спецтарифами могут жители всех регионов России, но только определенных категорий: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее лицо, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи. Постановление №1242 охватывает в 2024 году 13 субсидируемых маршрутов из/в Калининград, все они софинансируются из региональных бюджетов. В отличие от 215-го, это постановление распространяется на всех граждан без ограничений.

Полететь в Калининград из Москвы по доступной цене можно также, воспользовавшись "плоским", то есть не меняющимся в течение года, тарифом "Аэрофлота": 6,4 тыс. руб. в одну сторону, 10,65 тыс. – туда-обратно. Билеты по такому тарифу могут приобрести все желающие.

По словам Савельева, по обеим федеральным программам на субсидируемые перевозки в Калининград в прошлом году было выделено 580 млн руб., в этом - 725 млн руб.; суммарно в 2024 году по ним планируется перевезти более 210 тыс. пассажиров. По "плоским" тарифам "Аэрофлота" в 2023 году в Калининград и обратно перевезено 695 тыс. человек, план на 2024 год - более 711 тыс.

Калининград Владимир Путин Антон Алиханов Дмитрий Чернышенко Минтранс
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