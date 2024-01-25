Минтранс может выделить 5,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта "Храброво"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минтранс России поддерживает реконструкцию аэропорта "Храброво" в Калининграде, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в четверг.

"По вопросу реконструкции аэропорта "Храброво" в Калининграде: мы полностью поддерживаем решение региона", - сказал Савельев на совещании по вопросам социально-экономического развития Калининградской области с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "в настоящее время пропускная способность аэродрома составляет 16 взлетно-посадочных операций в час, но мы видим, когда высокий сезон (...), в пиковый период количество взлетно-посадочных операций увеличивается до 32 в час".

"Конечно, это требует развития инфраструктуры, и при формировании следующего бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годы (...) Минтрансом будет рассмотрено необходимое финансирование на строительство магистральной рулежной дорожки, там всего 5,5 млрд рублей, мы попытаемся изыскать эти средства в полном объеме исходя из возможностей федерального бюджета", - заявил Савельев.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со своей стороны также отметил, что вопрос о расширении пропускной способности "Храброво" будет рассмотрен.

"Про аэродром: действительно, потребность в увеличении пропускной способности с 16 до 32 взлетно-посадочных операций (в час - ИФ) – заявка есть. Я думаю, что мы ее рассмотрим в рамках дальнейшей программы развития аэропортов", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось о планах по строительству двухэтажной пристройки к действующему зданию аэропорта "Храброво". Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тыс. кв.м. В результате "Храброво" будет способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.

"Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году", - говорил гендиректор "Храброво" Александр Корытный.