Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Минтранс может выделить 5,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта "Храброво"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минтранс России поддерживает реконструкцию аэропорта "Храброво" в Калининграде, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в четверг.

"По вопросу реконструкции аэропорта "Храброво" в Калининграде: мы полностью поддерживаем решение региона", - сказал Савельев на совещании по вопросам социально-экономического развития Калининградской области с президентом РФ Владимиром Путиным.

В РоссииСубсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей регионаСубсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей регионаЧитать подробнее

По его словам, "в настоящее время пропускная способность аэродрома составляет 16 взлетно-посадочных операций в час, но мы видим, когда высокий сезон (...), в пиковый период количество взлетно-посадочных операций увеличивается до 32 в час".

"Конечно, это требует развития инфраструктуры, и при формировании следующего бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годы (...) Минтрансом будет рассмотрено необходимое финансирование на строительство магистральной рулежной дорожки, там всего 5,5 млрд рублей, мы попытаемся изыскать эти средства в полном объеме исходя из возможностей федерального бюджета", - заявил Савельев.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со своей стороны также отметил, что вопрос о расширении пропускной способности "Храброво" будет рассмотрен.

"Про аэродром: действительно, потребность в увеличении пропускной способности с 16 до 32 взлетно-посадочных операций (в час - ИФ) – заявка есть. Я думаю, что мы ее рассмотрим в рамках дальнейшей программы развития аэропортов", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось о планах по строительству двухэтажной пристройки к действующему зданию аэропорта "Храброво". Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тыс. кв.м. В результате "Храброво" будет способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.

"Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году", - говорил гендиректор "Храброво" Александр Корытный.

Минтранс Калининград Храброво
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });