ВС РФ поддержал взыскание с трех экс-руководителей МФБанка 2 млрд рублей убытков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) с трех бывших руководителей московского Международного фондового банка (МФБанк) 2,2 млрд рублей убытков.

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "доводы кассационных жалоб не свидетельствуют о допущенных судами нарушениях норм права, которые бы служили достаточным основанием.... к отмене обжалуемых судебных актов".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 оставил в силе решение о взыскании убытков с бывших председателя правления банка Александра Усольцева, председателя наблюдательного совета Евгения Усольцева и члена правления Ольги Январевой.

Не согласившись с этим, Январева, Е.Усольцев и финансовый управляющий А.Усольцева подали жалобы в ВС РФ.

Кассационный суд 27 сентября 2023 года отменил решение о взыскании денежных средств с бывшего члена совета директоров банка Игоря Хилякина, обособленный спор в этой части отправлен на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2023 года по заявлению АСВ решил взыскать с двоих бывших руководителей МФБанка 2,4 млрд рублей убытков. Суд, в частности, решил взыскать 2,2 млрд рублей убытков с Хилякина и 218,1 млн рублей с А.Усольцева.

АСВ подало в суд заявление о взыскании убытков 7 октября 2020 года.

12 августа 2021 года в суд поступило заявление АСВ о принятии мер обеспечения "в виде запрета уполномоченным органам производить регистрационные действия в отношении имущества ответчиков, а также наложения ареста на денежные средства в пределах суммы исковых требований в размере 2 150 018 895,94 руб.". Суд его 17 августа того же года удовлетворил.

В 2018 году суд по заявлению МФБанка в лице АСВ признал А.Усольцева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

24 января 2024 года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ признал обоснованными требования банка к А.Усольцеву на сумму 2,2 млрд рублей и включил их в реестр кредиторов должника банка, говорится в пресс-релизе АСВ.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка с 4 октября 2017 года. 29 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

МФБанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 252-е место (1,789 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 327-е место в банковской системе РФ.