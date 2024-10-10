Суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего председателя набсовета МФБанка Усольцева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению московского Международного фондового банка (МФБанк) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя наблюдательного совета Евгения Усольцева, следует из картотеки суда.

Подробности заседания пока не опубликованы.

В материалах дела говорится, что суд 20 февраля признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Усольцева, ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а требования банка в размере 2,2 млрд рублей были включены в реестр кредиторов экс-банкира.

АСВ 7 октября 2020 года подало в суд заявление о взыскании убытков с бывших руководителей кредитного учреждения.

12 августа 2021 года в суд поступило заявление АСВ о принятии мер обеспечения "в виде запрета уполномоченным органам производить регистрационные действия в отношении имущества ответчиков, а также наложения ареста на денежные средства в пределах суммы исковых требований в размере 2 150 018 895,94 рубля". Суд его 17 августа того же года удовлетворил.

Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года оставил в силе решение о взыскании 2,2 млрд рублей убытков с бывших председателя правления банка Александра Усольцева, Евгения Усольцева и члена правления Ольги Январевой.

Кассационный суд тогда отменил решение о взыскании денежных средств с бывшего члена совета директоров банка Игоря Хилякина, обособленный спор в этой части был отправлен на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2023 года по заявлению АСВ решил взыскать с двоих бывших руководителей МФБанка 2,4 млрд рублей убытков. Суд, в частности, решил взыскать 2,2 млрд рублей убытков с Хилякина и 218,1 млн рублей с А.Усольцева.

В 2018 году суд по заявлению МФБанка в лице АСВ признал А.Усольцева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

24 января 2024 года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ признал обоснованными требования банка к А.Усольцеву на сумму 2,2 млрд рублей и включил их в реестр кредиторов должника банка.

ЦБ отозвал лицензию у МФБанка с 4 октября 2017 года. 29 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

МФБанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".