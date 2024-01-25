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Увольнение директора института генетики РАН объяснили организационными причинами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Директор института общей генетики имени Н.И.Вавилова РАН Александр Кудрявцев был отправлен в отставку по причинам "организационного характера", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.

"Уход Александра Михайловича Кудрявцева с должности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН был согласован с Российской академией наук. В основе этого кадрового решения лежат причины организационного характера, личное мнение и какие-либо высказывания А. Кудрявцева к этому вопросу отношения не имеют", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщали о том, что исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН был назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин.

Александр Кудрявцев, выступая в прошлом году на научно-богословской конференции, заявил, что раньше люди жили по 900 лет. Кроме того, по мнению Кудрявцева, грехи приводят к генетическим заболеваниям.

РАН Александр Кудрявцев
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