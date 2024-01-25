Один человек погиб в Белгородской области при атаке квадрокоптера ВСУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны территории Борисовского района, есть жертва.

"Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА.