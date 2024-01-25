Над Белгородской областью перехвачены два реактивных снаряда РСЗО Vampire

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что около 20:30 противовоздушная обороны перехватила над Белгородской областью два украинских снаряда реактивной системы залпового огня Vampire.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над территорией Борисовского района.

"В Борисовском районе системой ПВО сбито две воздушные цели над селом Красный Куток. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.