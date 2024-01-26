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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Землетрясение произошло в Иркутской области на границе с Тувой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в Нижнеудинском районе Иркутской области на границе с Тувой, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:49 мск в пятницу землетрясения находился в 375 км северо-восточнее Кызыла, в 188 км южнее Нижнеудинска и примерно в 27 км от границы с Тувой.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Иркутская область
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