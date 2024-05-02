Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Туве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в ночь на четверг 90 км юго-западнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 21:55 по Москве в среду (01:55 по местному времени в четверг) землетрясения находился в Улуг-Хемском районе Тувы в 39 км юго-восточнее города Шагонар.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года