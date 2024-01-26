Путин поручил изучить ситуацию с выплатами членам семей погибших участников СВО
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны провести анализ осуществления акционерным обществом "СОГАЗ" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.
Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля в пятницу по итогам встречи с членами семей военнослужащих - погибших участников СВО.
Ответственный за выполнение поручение - глава ведомства Сергей Шойгу. Согласно документу, о выполнении он должен доложить до 1 апреля текущего года.