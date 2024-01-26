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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин поручил изучить ситуацию с выплатами членам семей погибших участников СВО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны провести анализ осуществления акционерным обществом "СОГАЗ" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля в пятницу по итогам встречи с членами семей военнослужащих - погибших участников СВО.

Ответственный за выполнение поручение - глава ведомства Сергей Шойгу. Согласно документу, о выполнении он должен доложить до 1 апреля текущего года.

Владимир Путин Минобороны СОГАЗ
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