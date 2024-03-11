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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Путин подписал указ о выплатах родственникам чиновников, погибших в ходе СВО

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату в размере 5 млн рублей в случае гибели лиц гражданского персонала Вооруженных сил РФ, федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в специальной военной операции, а также в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации. Согласно документу, в случае гибели таких лиц единовременная выплата в размере 5 млн рублей осуществляется в равных долях супруге (супругу), родителям, несовершеннолетним детям, а также детям старше 18 лет, ставшим инвалидами, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме.

Работникам, получившим увечья при обеспечении вышеуказанных задач, устанавливается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

В документе подчеркивается, что получение этих единовременных выплат не учитывается при определении права на получение иных выплат и предоставлении мер специальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.

Владимир Путин
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