Путин подписал указ о выплатах родственникам чиновников, погибших в ходе СВО

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату в размере 5 млн рублей в случае гибели лиц гражданского персонала Вооруженных сил РФ, федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в специальной военной операции, а также в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации. Согласно документу, в случае гибели таких лиц единовременная выплата в размере 5 млн рублей осуществляется в равных долях супруге (супругу), родителям, несовершеннолетним детям, а также детям старше 18 лет, ставшим инвалидами, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме.

Работникам, получившим увечья при обеспечении вышеуказанных задач, устанавливается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

В документе подчеркивается, что получение этих единовременных выплат не учитывается при определении права на получение иных выплат и предоставлении мер специальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.