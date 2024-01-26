Песков сообщил о проработке визита президента Венесуэлы в РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию согласовывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот визит действительно прорабатывается. В нем есть потребность", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться". "Это наш хороший партнер на латиноамериканском континенте", - отметил Песков.

"Но точных дат этого визита пока нет. Будем вас ориентировать по мере их согласования", - заключил пресс-секретарь президента.