Сроки визита Мадуро в Россию еще не определены

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию по-прежнему готовится, но сроки его еще не определены, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Его спросили, продолжается ли подготовка к этому визиту. "Да, безусловно", - ответил он.

"Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза избирательной кампании. Поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос с проведением визита в повестке дня", - добавил Рябков.