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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Сроки визита Мадуро в Россию еще не определены

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию по-прежнему готовится, но сроки его еще не определены, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Его спросили, продолжается ли подготовка к этому визиту. "Да, безусловно", - ответил он.

"Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза избирательной кампании. Поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос с проведением визита в повестке дня", - добавил Рябков.

МИД Сергей Рябков Венесуэла Николас Мадуро
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