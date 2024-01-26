Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (второй справа) во время оглашения приговора в Измайловском суде Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил требования заместителя генпрокурора к бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам дела - руководителям и бенефициарам группы компаний "Биотэк", сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Иск был подан к Белозерцеву, а также руководителям и бенефициарам ГК "Биотэк" Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, главе компании "Фармация" Антону Колоскову, к ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ОАО "Фармация", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм", уточнили в пресс-службе.

"Согласно решению суда с ответчиков обращено в доход Российской Федерации 8 158 102 085,59 рублей в солидарном порядке, - говорится в сообщении. - Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015 года по март 2021 года".

25 января Измайловский суд Москвы назначил Белозерцеву 12 лет колонии строгого режима, Шпигелю - 11 лет и оштрафовал каждого на 450,057 млн рублей. Белозерцеву вменялось получение особо крупной взятки и незаконный оборот оружия (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК), Шпигелю - дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Антона Колоскова суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом за дачу взятки. Евгения Шпигель приговорена к такому же сроку общего режима по обвинению в даче взятки.

Еще двоим подсудимым - водителю Белозерцева Геннадию Маркову и родственнику бывшего губернатора Федору Федотову - суд назначил по семь с половиной лет колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Защита осужденных приговор обжалует.