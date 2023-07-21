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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Арестованный бизнесмен Шпигель госпитализирован с заседания суда

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о коррупции председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель был госпитализирован с заседания суда, сообщила "Интерфаксу" зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

"Суд над Шпигелем проходит в следственном изоляторе ("Матросская тишина" - ИФ), во время процесса поднялось давление до 200, и он упал. Ему пытались оказать помощь на месте, однако было принято решение об экстренной госпитализации", - сказала Дружинина.

По ее словам, Шпигелю, страдающему от болезней сердца, "необходимо хирургическое вмешательство, высокотехнологичная помощь".

Ранее Шпигель уже был доставлен из СИЗО в предынфарктном состоянии в гражданскую больницу. В ОНК неоднократно сообщали о проблемах с сердцем у Шпигеля и необходимости его освобождения из-под стражи в связи с состоянием здоровья.

Шпигель, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны и арестованы в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более чем в 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Борис Шпигель Иван Белозерцев Матросская тишина Москва
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