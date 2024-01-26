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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

В РСТ ожидают рост дефицита авиаперевозки по России с 2027 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании не будут ощущать серьезного дефицита провозных емкостей в авиации в ближайшие годы, но в 2027 году предполагается обновление флота, и ситуация может ухудшиться. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

"Мы обсуждали вместе с Минтрансом этот вопрос. У нас пиковая нагрузка на авиацию была в 2019 году, пассажиропоток российских авиакомпаний составлял 128 млн. Сейчас идет рост: 95 млн – в 2022, 105 млн – в прошлом году. В этом году точно не будет проблем с провозной емкостью в авиации. В 2025-2026 году тоже есть четкий план", - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) в пятницу.

"Но начиная с 2027 года флот будет обновляться. Мы видим, что, к сожалению, российская авиационная промышленность не успевает вводить новые самолеты. Эта проблема находится на государственном контроле (...) фактически через два года мы столкнемся с увеличенным дефицитом провозных емкостей", - отметил он.

Как отметил Горин, прежде всего, дефицит авиаперевозки может коснуться внутрироссийских рейсов. Доля России в общей структуре авиаперевозок страны составляет 80%.

По словам эксперта, в российской авиации насчитывается 1165 самолетов, из них 800 – иностранного производства.

РСТ Минтранс
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