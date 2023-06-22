Проект самолета Ту-214 будет профинансирован из ФНБ почти на 42 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 42 млрд рублей на развитие проекта по росту выпуска гражданских самолетов Ту-214. Всего на проект требуется 83 млрд рублей, и оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы "Ростеха", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани.

"Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне - это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект", - сказал глава правительства, говоря о Ту-214.

Он отметил, что решение согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мишустин уточнил, что оно позволит обеспечить рост выпуска Ту-214 и обозначил суммы требуемых инвестиций для реализации проекта. Он заявил, что для технологического оснащения производства потребуется до 27,4 млрд руб., для строительства и реконструкции складских помещений - 22 млрд руб., еще 10 млрд руб. - для обеспечения послепродажной поддержки лайнера, включая, в том числе закупку тренажеров и модернизацию.

Всего перспективные инвестиции в проект, включая обозначенные 41,8 млрд руб. из ФНБ, как сообщил Мишустин, оцениваются примерно в 83 млрд руб.

"Дальнейшие средства, которые необходимы для этого - это ещё около 42 млрд рублей (из общих 83 млрд руб. - ИФ) - это могут быть облигационные займы госкорпорации "Ростех", которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта", - сказал премьер-министр.

Планируется, что принятые решения позволят выйти на выпуск 20 лайнеров Ту-214 ежегодно к 2027 году, нарастив производство до половины этого объема уже в 2025 году.

"Проект по серийному производству Ту-214 очень важен. Начиная с 2025 года нам предстоит производить их по 10 лайнеров в год. Но спрос на такую технику сейчас гораздо выше. И исходя из того, что мы сегодня увидели и обсудили, я рассчитываю, что Казанский завод справится с бОльшим объемом", - резюмировал Мишустин в ходе совещания в Казани.

Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.