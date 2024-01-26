Кредитование сезонных полевых работ в АПК к 16 января выросло на 20,3%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским агропромышленным комплексом, по данным на 16 января, направили на кредитование сезонных полевых работ 15,3 млрд рублей, что на 20,3% больше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 5,6 млрд рублей (6 млрд рублей год назад), Сбербанк - 9,7 млрд рублей (6,7 млрд рублей).

По итогам 2023 года ключевые банки направили на кредитование сезонных полевых работ 1 трлн 203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году (1 трлн 158,8 млрд рублей). В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 381,6 млрд рублей (397 млрд рублей).

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов, из которых Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.