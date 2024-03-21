Правительство выделит еще почти 20 млрд рублей на весенне-полевые работы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство направит дополнительно почти 20 млрд рублей на проведение весенне-полевых работ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Чтобы не сбавлять набранный темп, в текущем году увеличили финансирование. Дополнительно направим на субсидии, которые пойдут на полевые работы, почти 20 млрд рублей. Такие средства позволят предпринимателям приобрести все необходимое для успешного проведения посевной. Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена", - сказал он.

По его словам, правительство продолжает системно оказывать поддержку агропредприятий с тем, чтобы они могли наращивать производство. В числе таких мер - льготное кредитование. "Во многом благодаря такой помощи аграрии получают высокий урожай", - отметил премьер.