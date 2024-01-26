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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Поток иностранных туристов в Петербург в 2023 году вырос почти на 70%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Поток иностранных туристов, посетивших Петербург, в 2023 году вырос почти на 70% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он сказал это на совещании о социально-экономическом развитии агломерации Петербурга под руководством президента.

"Задача - дальше развивать внутренний туризм и поэтапно восстанавливать внешний. Для этого уже запущена единая электронная виза для 55 стран, безвизовые групповые обмены с Китаем и Ираном. (...) Сейчас с Индией ведём переговоры. В том числе за счет этих мер в Северной столице в 2023 году поток зарубежных туристов вырос почти на 70%", - сказал министр.

Он также добавил, что необходимо увеличивать номерной фонд и развивать всесезонный туризм.

В частности, в Петербурге по программе льготного кредитования в настоящее время строятся 6 крупных отелей. Также планируется создание всесезонного туристического кластера "Горская".

Максим Решетников Петербург Иран Китай Индия Минэконмразвития
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