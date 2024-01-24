Туроператоры рассчитывают на рост въездного туризма в России в 3-4 раза

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Въездной турпоток в Россию может вырасти в 3-4 раза в 2024 году, росту будет способствовать электронная виза и хороший спрос в азиатских странах, считает глава комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"Прошедший год стал годом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было. С января по сентябрь Россию посетили 429 тысяч иностранных туристов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то это было почти 4,3 млн иностранных туристов. Это те, кто назвал целью визита туризм. Основные организованные туристы приезжали из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, ОАЭ. Плюс единичные мини-группы, индивидуальные туристы из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Европы", - сказал он на пресс-конференции.

Мусихин назвал несколько причин роста въездного туризма.

"Это электронная виза, которая начала действовать не перед сезоном, как мы надеялись, а с августа. Но зато как заработала? Виза неэлектронная, которая выдавалась в консульствах, стоила от 150 до 300 долларов США, при этом было достаточно большое количество отказов. Например, в марте мы по иранским туристам получали порядка 60% отказов. По электронной визе число отказов составляет меньше 1%. Делается она достаточно быстро и ее можно оплатить в валюте той страны, где находится турист: в Индии - в рупиях, в Китае - в юанях и так далее. С учетом существующих проблем с платежами это огромный плюс", - объяснил эксперт.

Еще один фактор роста въездного турпотока, по его словам, это ослабевший рубль, благодаря которому для иностранцев снизились цены на все услуги - отели, музеи и другие.

"Прогнозы - дело неблагодарное, туризм зависит от множества факторов. Тем не менее, мы прогнозируем 3-4-кратный рост в 2024 году. Основная надежда - на туристов из стран Азии. Причины такого прогноза - мы к сезону уже подходим с действующей и хорошо себя зарекомендовавшей электронной визой. Надеемся, что заработает полностью безвизовый режим с Китаем и Ираном. И по географии мы не ожидаем больших изменений - это страны ЮВА - Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Индия и страны Ближнего Востока", - сказал глава "Интуриста".

Увеличить число иностранных туристов могло бы расширение перевозки, причем речь идет и о количестве рейсов и, самое главное, о географии.

"Чем больше рейсов, тем дешевле билет. Туристы из Индии летом тратили более 1000 евро на перелет, чтобы попасть в Россию. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Можно сказать, что этот рынок мы не получили. Нужна также государственная поддержка рекламных туров, которые организуют туроператоры для своих партеров, и реклама, направленная на прямого клиента, так как многие туристы не знают, где купить турпакет, на знают, что введены электронные визы", - сказал Мусихин.

Важным он назвал и решение вопроса с возможностью безналичной оплаты внутри страны для иностранных туристов.

"К наличным есть недоверие, боязнь потерять. Без возможности оплаты картами или другими простыми механизмами, выданными за рубежом, здесь мы будем иметь проблемы", - подытожил эксперт.

В Минэкономразвития рассчитывают к 2030 году нарастить въездной турпоток до 16 млн туристов, которые будут приезжать из 17 приоритетных стран Ближнего Востока и Азии.