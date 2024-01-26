Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Лучшими актерами стали Анна Михалкова и Александр Яценко

Режиссер Сергей Урсуляк на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел" Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Сергей Урсуляк за фильм "Праведник".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".

Конкуренцию в этой номинации ему составили режиссеры Борис Хлебников за работу "Снегирь" и Александр Велединский за "1993".

"Конечно, кино делает множество людей замечательных профессий, но все-таки режиссёр - это стержень, без режиссёра фильм невозможен", - сказал перед вручением награды глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Действие фильма происходит в 1942 году, во время Великой Отечественной войны. Офицер Красной армии Николай Киселёв получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев, избежавших расправы.

Лауреатом "Золотого орла" в номинации "Лучший актер в кино" стал Александр Яценко за фильм "Праведник" Сергея Урсуляка. Лучшей актрисой признана Анна Михалкова за роль в фильме "Чувства Анны" Анны Меликян.

Обладателями "Золотых орлов" в номинациях за лучшие мужскую и женскую роль второго плана стали Евгений Ткачук за "Праведника" и Александра Ребенок за фильм "1993".

Лучшим короткометражным фильмом стала картина "Шоссе Энтузиастов" режиссера Федора Кравчука. "Коты Эрмитажа" Василия Ровенского стали лучшим анимационным фильмом. "Золотого орла" за лучший неигровой фильм удостоена работа "Мельников" Марины Марии Мельник о русском архитекторе Константине Мельникове.

Композитор Алексей Рыбников отмечен "Орлом" за музыку к фильму "Повелитель ветра" Игоря Волошина.

Награду в номинации "Лучший телевизионный сериал" получил сериал "Бизон: дело манекенщицы", а "Орла" за лучшую мужскую роль в сериале - исполнитель главной роли Сергей Безруков. Лучшей актрисой в телесериале стала Елена Яковлева за сериал "Дама с собачкой".

В номинации "Лучший сериал онлайн-платформ" награды удостоен сериал "Фишер", который основан на реальных событиях и повествует о расследовании преступлений, совершенных серийным убийцей Сергеем Головкиным по прозвищу "Фишер". Исполнители главных ролей в "Фишере" Иван Янковский и Александр Яценко отмечены "Орлами" как лучшие актеры онлайн-сериала.

Награду как лучшая актриса онлайн-сериала вручили Марьяне Спивак за сериал "Черное облако".

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.