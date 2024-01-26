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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Снегирь"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".

В РоссииСергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруСергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЧитать подробнее

Конкуренцию фильму-победителю составили картины "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "1993" Александра Велединского и "По щучьему велению" Александра Войтинского.

Фильм является вольной экранизацией романа Георгия Владимова "Три минуты молчания", действие которого перенесено в наши дни. Фильм повествует о конфликтах и драматических событиях, происходящих во время очередного плавания российского рыболовецкого траулера в северных морях.

"Я тронут и горд, как участник этого проекта, вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, до большого национального художника", - сказал продюсер картины Сергей Сельянов, получая награду за режиссёра, который находится на съемках.

По словам Сельянова, "это фильм про нас, граждан огромной страны".

Фильм также отмечен наградами за визуальные эффекты, лучший монтаж и за звукорежиссуру.

За лучший сценарий награды удостоился режиссёр Александр Велединский за фильм "1993", созданный по мотивам одноимённого романа Сергея Шаргунова о событиях 1993 года.

"Орла" за операторскую работу вручили Михаилу Милашину за фильм "Праведник" Сергея Урсуляка.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Золотой орел Борис Хлебников Сергей Сельянов Александр Велединский Сергей Урсуляк
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