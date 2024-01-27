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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки 13 атак ВСУ на четырех направлениях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток отразили 13 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сказали в ведомстве.

По его данным, на краснолиманском направлении отражено две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), а также нанесены удары по живой силе и технике в районе Кировска (ДНР) и Серебрянского лесничества - в результате потери украинской армии составили до 100 военнослужащих.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка (ДНР)", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, три автомобиля и САУ "Акация".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макаровка (ДНР). Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", - сказали в министерстве.

Военные заявили, что на запорожском направлении были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Нестерянки Запорожской области - в результате потери армии Украины составили до 20 военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15 военнослужащих и два автомобиля".

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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